รอง ผบก.น.1 ดีไซน์เพลง “ชะลอ เห็น หยุด” หวังเตือนใจผู้ขับขี่ ลดปัญหาอุบัติเหตุ

พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.น.1 ดีไซน์เพลงรณรงค์ “ชะลอ เห็น หยุด” ใช้ AI ผสานดีเจระดับอาชีพ เพื่อสื่อสารเตือนใจผู้ขับขี่ ห้ามจอดคร่อมรางรถไฟ เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1) ได้ยกระดับการทำงานเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ ด้วยการเปิดตัวบทเพลงประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ล่าสุด “ชะลอ เห็น หยุด (เวอร์ชั่นทางรถไฟ)” มุ่งสร้างภาพจำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำวินัยจราจรที่สำคัญที่สุดคือ การไม่จอดรถคร่อมรางรถไฟ