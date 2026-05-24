ดุสิตโพลเผยคนกรุงส่วนใหญ่ยังเทใจให้ "ชัชชาติ" นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.มากที่สุด

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 18 (ครั้งที่ 2) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,179 คน พบว่า คุณลักษณะของผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ มีประสบการณ์ พร้อมทำงานทันที โดยอยากให้เป็นคือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 57.68
ส่วนการเลือกตั้ง สก.นั้น กลุ่มตัวอย่างเลือก สก.จากพรรคประชาชน ร้อยละ 35.20 และมองว่าหลังจากได้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่แล้ว กทม.น่าจะดีขึ้น ร้อยละ 78.03
ดร.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า ผลโพลคะแนนของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงนำและขยับเพิ่มขึ้น ด้านชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร จากพรรคประชาชนมีกระแสแผ่วลงเล็กน้อยสะท้อนว่าคนกรุงในเวลานี้ อาจต้องการเห็นผลลัพธ์เชิงปฏิบัติ จึงเทใจให้ผู้สมัครที่มีประสบการณ์พร้อมเริ่มงานได้ทันทีมากกว่ากระแสคนรุ่นใหม่ เพราะคาดหวังกับการแก้ปัญหาเมืองที่จับต้องได้จริงและหวังให้กรุงเทพฯ ดีขึ้น
