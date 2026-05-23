ผบ.ตร.ลงพื้นที่เกาะสีชัง ตรวจเยี่ยม-ให้กำลังใจ ตร.ดูแลความปลอดภัย ปชช.

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินทางลงพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจ สภ.เกาะสีชัง การปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและบริการประชาชนในพื้นที่เกาะ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่สำคัญ
สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผบ.ตร.เน้นย้ำเรื่องการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อย ซึ่งได้รับฟังปัญหาการทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการรักษาภาพลักษณ์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยระหว่างการตรวจเยี่ยม ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา และได้สวมบทบาทเป็น “ช่างผมจำเป็น” ช่วยแต่งทรงผมให้กับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่อาสาเป็นต้นแบบ เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัย สร้างขวัญกำลังใจ แสดงถึงความใส่ใจ และเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ลงมาคลุกคลีกับลูกน้องด้วยตัวเอง
