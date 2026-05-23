กทม.ประกาศเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - สก.อย่างเป็นทางการ เปิดรับสมัคร 28 พ.ค.-1 มิ.ย.นี้

เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดย นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนาม
พร้อมระบุว่า เตรียมตัวให้พร้อมรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันเปิดรับสมัครฯ วันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง)
พร้อมระบุว่า เตรียมตัวให้พร้อมรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันเปิดรับสมัครฯ วันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง)