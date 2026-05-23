"พินิจ" นำคณะ มศว พบสหพันธ์ขงจื้อฯ ถกแนวทางร่วมมือด้านการศึกษา-วัฒนธรรมไทย-จีน

นายพินิจ จารุสมบัติ รองประธานสหพันธ์ขงจื้อนานาชาติ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ รวม 29 คน เข้าพบศาสตราจารย์เห่าผิง รองประธานคนที่หนึ่งสหพันธ์ขงจื้อนานาชาติ พร้อมด้วย นางหลานซู่หง ผู้ช่วยเลขาธิการ และนายสูหย่งจี๋ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน
การหารือครั้งนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์สหพันธ์ขงจื้อนานาชาติ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมองค์ความรู้ ภาษา วัฒนธรรม และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศ รวมถึงการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
การหารือครั้งนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์สหพันธ์ขงจื้อนานาชาติ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมองค์ความรู้ ภาษา วัฒนธรรม และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศ รวมถึงการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต