สนว.แจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว 30 - 31 พ.ค.

สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสตาราม ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2569 มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2569 ดังนี้
เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
งดเข้าชม พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 11.00 นฺ)
โปรดแต่งกายสุภาพ
- เข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
- เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ชุดสุภาพไว้ทุกข์