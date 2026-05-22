นายกฯ ถึงกรุงปารีสแล้ว พร้อมเริ่มภารกิจหารือ IEA - UNESCO ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

วันนี้ (22 พ.ค.) เวลา 07.55 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศส ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ออร์ลี กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมเริ่มภารกิจหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วน
โดยวันนี้ นายกฯ มีกำหนดการพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อต่อยอดความร่วมมือ ผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
จากนั้น ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ค. นายกฯ จะพบปะชุมชนไทย ภาคเอกชนไทยและฝรั่งเศส เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป รวมทั้งพบหารือกับนายเอมานูว์แอล มาครง ปธน.ฝรั่งเศส เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ก่อนเดินทางกลับไทยในวันที่ 26 พ.ค.69