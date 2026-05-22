วัดราชบพิธฯ สวดพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 100 ปี

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ถวายธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระะบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ก่อนถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
ต่อมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีได้อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล และอาราธนาพระปริตร จากนั้นพระสงฆ์ได้เริ่มสวดพระพุทธมนต์
ทั้งนี้ ระหว่างพิธี รองนายกรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ได้สวดสดับปกรณ์และอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้กรวดน้ำเพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมกราบนมัสการพระพุทธอังคีรส และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ก่อนกราบลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นอันเสร็จพิธี
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 มีพระนามเดิมว่า "หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์" พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2447 ณ วังปทุมวัน พระนาม "รำไพพรรณี" มีความหมายถึงแสงสว่างหรือแสงแห่งพระอาทิตย์ พระองค์ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ต้นราชสกุล "สวัสดิวัตน์" และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอาภาพรรณี
พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2463 และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี 2468 จึงทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2527 สิริพระชนมายุ 79 พรรษา ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญด้านการศึกษา การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และความเสมอภาคทางเพศ อันเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องสืบมา