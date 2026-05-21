รฟท.ลุยตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกพนักงานการรถไฟฯ พบ 2 รายมีสารเสพติด

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า ได้เดินหน้าดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ภายหลังการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยจากเหตุอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศก – ดินแดง ซึ่งผลการตรวจเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตรวจพนักงาน 157 ราย ไม่พบผู้มีผลตรวจสารเสพติด ขณะที่วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตรวจ 141 ราย พบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน 2 ราย การรถไฟฯ ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันที พร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์ และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กร ทั้งการสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย และการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุข
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวว่า การรถไฟฯ จะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศ และจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน
