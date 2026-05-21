กปน.ทยอยคืนระบบจ่ายน้ำเข้าพื้นที่แยกศรีอยุธยาแล้ว หลังกระทบจากซ่อมท่อประปา

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งผ่านแพลตฟอร์ม X วันนี้ (21 พ.ค.) ว่า การประปานครหลวง เริ่มทยอยคืนระบบจ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการซ่อมท่อประปา ใกล้แยกศรีอยุธยาแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาไว้ใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้งานด้วย เนื่องจากการประปานครหลวงจะเข้าดำเนินการค้นหาจุดรั่ว และซ่อมแซมเพิ่มเติมภายในค่ำวันนี้
