นายกฯ ประชุมบูรณาการความร่วมมือรัฐ-เอกชน เดินหน้ามาตรการต้านทุจริต

วันนี้ (20 พ.ค.) เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ - เอกชน เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เดินหน้าขับเคลื่อนกลไก “Open Government” เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
โดยในที่ประชุม นายกฯ ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruption: กกร. และเครือข่าย 6 ประการ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงกลไกการทำงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริต
พร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยกำชับให้ตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด พร้อมนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน