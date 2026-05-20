คพ.เผยพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง ยันยังไม่ได้เอกสารจาก กกร.

เพจกรมควบคุมมลพิษ โพสต์ระบุว่า คพ. พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง ยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารจาก กกร.
ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐ ซึ่งดำเนินการโดยคณะทำงาน Zero Corruption : กกร. และเพื่อนไม่ทน อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมีการระบุผ่านสื่อมวลชนว่าได้มีการส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกรมควบคุมมลพิษ แล้วนั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอเรียนชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ กรมฯ ยังไม่ได้รับเอกสารหรือการประสานงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจาก กกร. แต่อย่างใด
กรมควบคุมมลพิษ ให้ความสำคัญกับทุกข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่กรมฯ ยึดถือในการดำเนินงาน
หากได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรมฯ พร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการ รวมถึงกระบวนการที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
กรมควบคุมมลพิษ ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการ