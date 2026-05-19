แนะเลี่ยงจราจร ถ.เจริญราษฎร์ เขตสาทร ช่วงเย็นพรุ่งนี้ มีพิธีเปิดศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว

สำนักงานเขตสาทรขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนน วางแผนและหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 - 19.00 น. บริเวณถนนเจริญราษฎร์ เขตสาทร เนื่องจากมีพิธีเปิดศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง:
ถนนเจริญราษฎร์ ตั้งแต่แยกใต้ทางด่วนถนนจันทน์ ถึง แยกสาทร
เส้นทางเลี่ยงแนะนำ
เส้นทางที่ 1 ใช้ถนนนราธิวาสฯ
เส้นทางที่ 2 ใช้ถนนเจริญกรุง (รายละเอียดตามภาพประกอบ)
ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเส้นทาง สน.ยานนาวา โทร. 02-2337148