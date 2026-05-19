นายกฯ หารือ บ.นิปปอน สตีลฯ เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่ Green Industry

วันนี้ (19 พ.ค.) เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือกับ นาย Takahiro MORI รองประธานกรรมการและรองประธานบริหาร บริษัทนิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พร้อมขอบคุณที่บริษัทลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ทั้งสองฝ่ายได้หารือการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยไทยตั้งเป้าผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้า (EAF) เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังหารือถึงมาตรการยกระดับการดูแลผู้ประกอบการไทยและมาตรการทางการค้า รวมถึงการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเหล็กสีเขียวในอนาคต
นายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาลพร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาว และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน