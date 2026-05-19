"วรงค์"แนะนายกฯ อ่านบทบัญญัติ 8 ประการของ"สีจิ้นผิง"ในการปราบทุจริตคอร์รัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #บัญญัติ8ประการของสีจิ้นผิง
ทราบว่าท่านนายกอนุทิน มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริต หรือคตท. ผมเกรงว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำอะไรไม่ค่อยได้
ผมเสนอแนะให้ท่าน ลองไปอ่านบทบัญญัติ 8 ประการของสีจิ้นผิง ในการปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น
เขาทำง่ายมากก็คือแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัว ที่สำคัญผู้นำต้องเป็นต้นแบบ
ท่านลองศึกษาดู ผมเชื่อว่าท่านสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยได้ ที่สำคัญขอให้ท่านทำจริง เชื่อว่าท่านจะได้ใจประชาชน