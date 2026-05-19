กทพ.แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางยกระดับ M82 (ฝั่งขาเข้า) บริเวณต่างระดับบางขุนเทียน 23 -31 พ.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - ซีซี ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ โดยเบี่ยงลงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพันท้ายนรสิงห์ เข้าถนนพระราม 2 กม.16+000 เพื่อยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน บริเวณต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 05:00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) โดยทางยกระดับ M82 (ขาออก) เปิดใช้งานปกติ ผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางบนถนนพระราม 2 มุ่งหน้าเข้าด่านฯ บางขุนเทียน เพื่อไปพระประแดงทดแทน โดยทางโครงการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลา
ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่ 084-356-6129 ตลอด 24 ชั่วโมง