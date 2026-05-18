ข่าวปลอม อย่าแชร์! เกิดระเบิด รง.นิคมฯ ฮาลาลปัตตานี ไฟไหม้เป็นวงกว้าง ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง โรงงานนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานี เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ควันพวยพุ่งเป็นวงกว้างกลางดึกนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจทงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
จากกรณีมีการเผยแพร่ข่าวกรณีดังกล่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการนำภาพเหตุการณ์อื่น มาใช้สร้างความสับสนให้กับประชาชน เนื่องจากภาพไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงาน
ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อน หรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้าน อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด กระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่ รวมถึงอาจถูกนำไปขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมในวงกว้าง
