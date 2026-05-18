กรมพัฒนาธุรกิจฯ รับลูกนายกฯ ร่วมปราบธุรกิจนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับคณะนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมปฏิบัติการปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หรือนอมินี ว่า นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กรมฯ เป็นหน่วยงานชี้เป้าให้ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมกันปราบปรามธุรกิจนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบพฤติการณ์ใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเชื่อมโยงบริษัทในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 8 พื้นที่ กว่า 50,000 ราย ได้แก่ บนเกาะพะงัน พบกลุ่มเสี่ยงมีบริษัทที่จดทะเบียนและมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น 2,381 ราย เกาะสมุย 8,213 ราย จังหวัดภูเก็ตมี 11,626 ราย จังหวัดพังงา 346 ราย จังหวัดกระบี่ 749 ราย อำเภอบางละมุง (พัทยา) มี 19,910 ราย อำเภอหัวหินมี 2,081 ราย และอำเภอปายมี 50 ราย ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขยายผลดำเนินคดีเชิงลึกและเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
