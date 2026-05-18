รอง มทภ.2 เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.3 พัน.3 นครพนม สร้างความเชื่อมั่นครอบครัวทหาร

พลตรี สมภพ ภาระเวช รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางลงพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานของกองทัพบก
ทั้งนี้ ได้ชี้แจงแนวทางการฝึกและการดูแลสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยยืนยันถึงความโปร่งใส และคลายความกังวลให้กับครอบครัวทหารใหม่ว่า กองทัพจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนคนในครอบครัว และจะพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนอย่างภาคภูมิใจต่อไป
