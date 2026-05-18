รองโฆษก รบ.ย้ำ ผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ ใช้สิทธิ UCEP ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 206 บริเวณถนนอโศก-ดินแดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย รัฐบาลยืนยันว่า พร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษา
สำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่) ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครอง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก หรือจนกว่าจะพ้นวิกฤต ซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไป
นางสาวพลอยทะเล ย้ำว่า รัฐบาลขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพ และเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของ สปสช. ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ ส่วนการประสานสิทธิ การส่งต่อ และการเบิกจ่าย สปสช. พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสม