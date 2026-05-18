"ชัชชาติ" สั่งสังคายนาจุดตัดรถไฟ ระยะยาวเล็งสร้างอุโมงค์-ทางยกระดับ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางสาย 206 (บางนา-บางเขน) บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีรถไฟมักกะสัน และแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน เขตราชเทวี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่า ได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เร่งทบทวนความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าว โดยเฉพาะการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของเครื่องหมายจราจรต่างๆ เช่น เส้นทแยงเหลือง (Yellow Box) ซึ่งจุดที่เกิดเหตุมีความซับซ้อนสูง เนื่องจากมีถนนคู่ขนานที่รถต้องทะลุไปอีกฝั่ง และมีการเปลี่ยนช่องจราจรจากซ้ายไปขวาอย่างกะทันหัน กทม. จึงต้องประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมาย และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจร ซึ่งพบว่าบางจุดมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
สำหรับแผนระยะยาว ในอดีตเคยมีแนวคิดโครงการยกระดับทางรถไฟ แบบเส้นวิภาวดีรังสิตที่ทำสำเร็จไปแล้ว ซึ่งจะช่วยลดจุดตัดได้มาก หรืออาจพิจารณาทำถนนลอดใต้ดินแทน แต่ต้องพิจารณาเรื่องระยะสโลปด้วย เพราะอยู่ใกล้ถนนเพชรบุรี ซึ่งเรื่องนี้เป็นโครงการที่ต้องสรุปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการลดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ กทม. จะนำประเด็นดังกล่าวกลับมาพิจารณาในแผนงานบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพฯ อีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอย
นายชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการกวดขันวินัยจราจร กทม. จะเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชน แม้อำนาจการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลัก แต่ต้องมีการสรุปแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด