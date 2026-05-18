กมธ.คมนาคม วุฒิสภา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจงเหตุรถไฟชนรถเมล์ 20 พ.ค.นี้

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคมนาคม วุฒิสภา เปิดเผยถึงการประชุม กมธ.คมนาคม เพื่อพิจารณากรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะ ที่แยกอโศก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่า มีการออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพื้นที่ สน.มักกะสัน มาให้ข้อมูลในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ในเวลา 13.00 น. ส่วนประเด็นในการสอบถามนั้น กมธ. ต้องการทราบว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วหรือไม่ อย่างไร เช่น การที่รถจะไปจอดคร่อมรางรถไฟ ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ โดยข้างละ 5 เมตรจากรางรถไฟ จะต้องไม่มีสิ่งใดไปกีดขวางอยู่ ซึ่งเป็นระเบียบของการรถไฟฯ
เมื่อถามว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร นายวุฒิชาติ กล่าวว่า คงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เราต้องร่วมกัน เนื่องจากเป็นการใช้ทางสาธารณะร่วมกัน ฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น ทาง รฟท. คงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในเรื่องด้านความปลอดภัย รวมถึงรถทั้งหลายไม่ใช่แค่รถเมล์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย รักษากฎหมาย