สว.เตรียมตั้งกระทู้ถามปมชายแดนไทย–กัมพูชา,จัดทำรธน.ใหม่

การประชุมวุฒิสภา วันนี้ เริ่มขึ้นเวลา 09.30 น. มีวาระสำคัญ คือ พิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือ 4 เรื่อง เช่น การดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของกำลังพลกองทัพไทย หากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา รวมถึงนโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นอกจากนี้ ยังมีกระทู้ถามด้วยวาจา เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษา ปี 2569 และการสนับสนุนการศึกษาเด็กต่างด้าว โดยเฉพาะสัญชาติกัมพูชา
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ 3 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาข้อดีข้อเสียของการยกเลิก MOU ปี 2543 และ 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา การจัดตั้งภูเก็ตมหานคร และเชียงใหม่มหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้านการท่องเที่ยว รวมถึงวาระค้างพิจารณา เช่น ญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน