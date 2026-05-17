นายกฯ กำชับดูแลเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เต็มที่-เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทาง อัดกับตอม่อเสาทางด่วน บริเวณ ถ.อโศก-ดินแดง แยกพระราม 9-แยกอโศกเพชร บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ภายหลังมีผู้บาดเจ็บหลายราย และมีผู้เสียชีวิต พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์เหตุการณ์จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินตรวจดูจุดเกิดเหตุ ได้มีการกำชับเพิ่มเติมอย่างไรบ้างว่า ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเช่นนี้ขึ้น หลังจากกลับจากต่างจังหวัด เข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร ก็เข้ามาที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ได้กำชับว่าต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่ และต้องเร่งชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้ที่เสียชีวิต และเร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในรูปแบบที่มากที่สุดที่จะดำเนินการได้
เมื่อถามว่าจะมีการยกระดับมาตรการไม่ให้มีการเกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้อย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันน่าจะมีอยู่แล้วในหน่วยงานทั้ง ขสมก. และการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับตนได้ดูคลิปวิดีโอมาเหมือนกัน คลิปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งให้ก็เห็นอยู่ว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆ ที่จอดคร่อมรางรถไฟ ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ ทำไมมีเหตุในวันนี้ มีอะไรที่มันต่างกัน
เมื่อถามต่อว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุชัดเจนว่าหลักฐานรถเมล์ไปคร่อมรางรถไฟแล้วเราจะตอบอย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตนยังไม่ได้พูดคุย