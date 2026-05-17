ข่าวบิดเบือน! รับแสงแดดวันละ 20-30 นาที ได้วิตามินดี ลดความดันสูง ลดแพนิค ลดซึมเศร้า

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (AFNC) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน
ทั้งนี้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 AFNC ได้ตรวจสอบพบข้อความทั้งหมด 161,267 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 6,091 ข้อความ สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening 6,086 ข้อความ ตามมาด้วยช่องทาง Line 4 ข้อความ และ Website 1 ข้อความ โดยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 35 เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 19 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 7 เรื่อง ซึ่งเป็น ข่าวจริง 2 เรื่อง ข่าวปลอม 2 เรื่อง และข่าวบิดเบือน 3 เรื่อง ได้แก่
อันดับที่ 1 ข่าวบิดเบือน เรื่อง รับแสงแดดวันละ 20-30 นาที ได้วิตามินดีเสริมภูมิ ช่วยลดความดันสูง ลดภาวะแพนิค ลดซึมเศร้า
อันดับที่ 2 ข่าวจริง เรื่อง เปิดให้ยื่นขออนุญาตครอบครอง "วาฬหลังค่อม–วาฬเบลนวิลล์–โลมาริสโซ" ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569
อันดับที่ 3 ข่าวบิดเบือน เรื่อง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามคู่สัญญาซื้อข้าวโพดจากสหรัฐฯ 1 ล้านตัน ส่งผลกระทบชาวไร่ไทยอย่างหนัก
อันดับที่ 4 ข่าวจริง เรื่อง ไทยประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพิ่มเติม รวมถึง ปราสาทตาเมือน-ตาควาย
อันดับที่ 5 ข่าวปลอม เรื่อง พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีโบราณของกัมพูชาแต่เพียงประเทศเดียว
อันดับที่ 6 ข่าวปลอม เรื่อง ไทยทำผิดกฎ ขึ้นทะเบียนโบราณสถานหลายแห่งตามแนวชายแดน โดยไม่แจ้งให้กัมพูชาทราบ
อันดับที่ 7 ข่าวบิดเบือน เรื่อง เสียงคล้ายระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรีย เกิดจากฝ่ายตรงข้ามยิง M79 ใส่ฐานฯ
สำหรับอันดับ 1 เป็นข่าวบิดเบือน เรื่อง "รับแสงแดดวันละ 20-30 นาที ได้วิตามินดีเสริมภูมิ ช่วยลดความดันสูง ลดภาวะแพนิค ลดซึมเศร้า" กระทรวงดีอี ได้ตรวจสอบร่วมกับ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเป็น "ข่าวบิดเบือน" เนื่องจากการได้รับแสงแดดช่วยให้ผิวหนังสังเคราะห์วิตามินดีได้จริง ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกัน กระดูก และกล้ามเนื้อ แต่ระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับสีผิว ช่วงเวลา และสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ การกำหนดเวลาที่แน่นอนจึงอาจไม่ถูกต้องสำหรับทุกคน
ในส่วนประเด็นการลดความดันโลหิตและภาวะซึมเศร้านั้น แสงแดดอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนด้านอารมณ์และช่วยขยายหลอดเลือดได้ชั่วคราว เป็นเพียงปัจจัยสนับสนุน ไม่ใช่การรักษาหลัก อาจจะช่วยสนับสนุนสุขภาพอารมณ์ และยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะใช้ทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้