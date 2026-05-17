กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 13.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 19.4 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ 17.8 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหนองจอก 17.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหนองแขม 17 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางคอแหลม 16.8 มคก./ลบ.ม.
6. เขตวังทองหลาง 16.7 มคก./ลบ.ม.
7. เขตสัมพันธวงศ์ 16.6 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางกอกใหญ่ 16.3 มคก./ลบ.ม.
9. เขตมีนบุรี 15.9 มคก./ลบ.ม.
10. เขตปทุมวัน 15.8 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราษฎร์บูรณะ 15.3 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสายไหม 15.1 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 10.1 - 15.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 10.1 - 19.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 8 - 16.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 8.1 - 16.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 7.5 - 16.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 10 - 17 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก