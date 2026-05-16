นายกฯ รุดกลับ กทม. ลงพื้นที่มักกะสันดูจุดรถไฟชนรถเมล์

เมื่อเวลา 18.30 น. หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟพุเตย ประจำปี 2569 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ และจะเดินทางไปตรวจดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทาง อัดกับตอม่อเสาทางด่วน บริเวณ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9-แยกอโศกเพชร บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ คาดว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 20.00 น.-21.00 น. วันนี้