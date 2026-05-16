ปชป.เปิดตัว "อนุชา บูรพชัยศรี" ชิงผู้ว่าฯ กทม. ชู "3 ส." กรุงเทพฯ เป็นได้มากกว่านี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาธิปัตย์ และเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต โดยยืนยันว่า พรรคประชาชิปัตย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทำงานเป็นทีมในพื้นที่ กทม. แม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาว กทม. แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องห่างเหินกัน พรรคฯ พร้อมขับเคลื่อนงานของ กทม. ที่ผ่านมาพรรคทำงานใน กทม. ต่อเนื่อง 4 สมัย และสามารถทำให้พี่น้องชาวฝั่งธนฯ มีรถไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรก
ในอดีตที่ผ่านมาสามารถดำเนินโครงการประสบความสำเร็จหลายด้าน พรรคฯ พร้อมอาสาทำงานเพื่อคนกรุงเทพฯ คาดหวังว่าจะทำให้กรุงเทพฯ เป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ พร้อมผลักดันให้ กทม. เป็นศูนย์กลางของเอไอ สำหรับผู้ที่จะเข้ามาทำได้นั้น ต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์และทำงานให้กับทุกฝ่าย พรรคประชาธิปัตย์จึงเสนอนายอนุชา บูรพชัยศรี ชิงผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งนายอนุชา มีประสบการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ไม่มีประวัติด่างพร้อย ได้รับการยอมรับ มีอุดมการณ์ทางการเมือง ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานได้กับทุกฝ่าย แม้การเมืองจะแบ่งขั้วรุนแรง ยืนยันมีคุณสมบัติพร้อม เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะกลับมาช่วยประชาธิปัตย์ พร้อมทุ่มเททำให้กรุงเทพฯ เป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองฟ้าอมร
ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเหตุผลการตัดสินใจชิงผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ โดยยอมรับว่า ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะลงเล่นการเมืองท้องถิ่น แต่ขณะนี้อยากจะพัฒนากรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสส่งตนลงชิงผู้ว่าฯ กทม. เปรียบเหมือนเป็นการจุดไฟให้ตนขึ้นมาใหม่ และสิ่งสำคัญตนต้องการทำการเมืองโดยสุจริต และนี่คือเหตุผลสำคัญในการมุ่งมั่นตั้งใจอาสาชิงผู้ว่าฯ กทม. อยากเห็น กทม. เป็นเมืองฟ้าอมร กทม. จะเป็นเมืองที่น่าอยู่กว่านี้ คนกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมพัฒนาความสะดวก ความสะอาด ความสบายไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาขยะ น้ำท่วม ส่วน And More คือสามารถต่อยอดได้มากกว่านี้ วันนี้มีหลายส่วนที่จะสามารถทำได้ดีกว่าปัจจุบัน มั่นใจว่ากรุงเทพฯ เป็นได้มากกว่านี้
อย่างไรก็ตาม นายอนุชา ยอมรับว่า แม้ผลโพลที่ออกมา ประชาธิปัตย์ไม่อยู่ในสายตา หรือเป็นรองก็ตาม แต่ไม่เป็นอุปสรรคที่จะเดินหน้าทำเพื่อคน กทม. แน่นอน มั่นใจชาว กทม. จะกลับมาสนับสนุนให้ทำหน้าที่ได้อีกครั้งหนึ่ง นโยบายที่นำเสนอจะเป็นสิ่งที่ชาว กทม. ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง หวังว่าชาว กทม. จะเข้าใจในความมุ่งมั่นในการเข้ามาทำหน้าที่ และจะนำรอยยิ้มกลับมาสู่คนกรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง