"อนุทิน" ชี้ปม 10 หน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องรับสินบน ย้ำ รบ.นี้ต้องไม่มีเรื่องพวกนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยข้อมูล 10 หน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวข้องกับการเรียกรับค่าใช้จ่ายพิเศษ หรือสินบน ว่า จะต้องไม่มีหน่วยงานไหนที่ทําเช่นนั้นได้ ซึ่งเรารับฟังจากภาคเอกชน และวันนี้ ได้พบกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกพาดพิง จึงบอกว่า เป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อกรมโยธาฯ อยู่ในการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และปัจจุบันไม่ได้มีเรื่องในการอนุญาตอะไรเลย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจ เขาก็บอกว่า บางทีต้องไปดูก่อน คําว่าโยธามีทั้งเทศบาล จังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้คําว่าโยธา แต่ไม่ใช่กรมโยธาธิการและผังเมือง ตรงนั้นไม่สําคัญ ที่สําคัญคือต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้