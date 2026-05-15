กรมเจ้าท่าประสาน กกร.ขอรายละเอียดข้อมูล หลังติดโผเสนอสินบน

วันนี้ (15 พ.ค.) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า (จท.) ชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมด้วยคณะทำงาน Zero Corruption: กกร. และเพื่อนไม่ทน เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ 401 ราย ทั่วประเทศ ว่า กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนติดอันดับ 4 ที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ และหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยติดอันดับ 2 จำนวนเงินที่เสนอให้ 1 แสนบาทต่อครั้งว่า จท. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการให้บริการการออกใบอนุญาต ใบรับรอง ให้แก่ประชาชน และภาคธุรกิจการขนส่งทางน้ำ และทางทะเล ครอบคลุมทั้งการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ การจัดทำนิติกรรมทะเบียนเรือ การออกใบอนุญาตให้เรือออกจากท่า การให้บริการนำร่อง และการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จท. มีผลการดำเนินงานด้านบริการ รวม 287,427 รายการ ดังนี้ 1. งานด้านใบอนุญาตทะเบียนเรือ 42,788 ฉบับ
2. งานออกใบอนุญาตใบประกาศนียบัตร (ใบอนุญาตขับขี่เรือ) และใบรับรองต่างๆ 36,021 ฉบับ 3. หนังสือคนประจำเรือ 12,818 เล่ม 4. งานตรวจสภาพเรือและออกใบรับรอง 53,364 ฉบับ 5. งานบริการนำร่อง 40,554 เที่ยว 6. งานบริการใบอนุญาตเรือออกจากท่า 77,449 ฉบับ 7. งานอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 381 ฉบับ 8. การรับรองระวังแนวเขตที่ดิน 18,798 ฉบับ 9. อื่นๆ (ใบรับรองตรวจสภาพท่าเรือ,ใบอนุญาตเรือทำการค้าในน่านน้ำไทย,ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 58 พ.ศ. 2515) 5,254 ฉบับ
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ามุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปด้วยความสุจริต ด้วยระบบการให้บริการด้วยการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต และการขอรับบริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในระบบ e-payment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดการเดินทาง ลดการติดต่อของผู้รับบริการ และประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของ จท. ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการ และลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ การจัดทำนิติกรรมทะเบียนเรือ การออกใบอนุญาตให้เรือออกจากท่า การให้บริการนำร่อง การจัดทำหนังสือคนประจำเรือ นับตั้งแต่ปี 2558
