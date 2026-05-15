เอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข หวังเห็นเยาวชนใต้ประสบความสำเร็จ

นายชวัลวิทย์ กองวิสัยสุข ประธานบริษัท บริษัท ฟาซิลิตี้ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข (PYNS YOUTH LEACUE 2026) ในวันนี้ (15 พ.ค.)
นายชวัลวิทย์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีธุรกิจในภาคใต้ ทำให้มีความรักและผูกพัน และอยากเห็นเยาวชนของภาคใต้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และ นราธิวาส) ที่จะเริ่มต้นโครงการต้นแบบ จึงริเริ่มโครงการนี้สร้างโอกาสให้เยาวชนไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศ เช่น จีน, อังกฤษ, สเปน, ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว ระหว่างไทย-จีน ทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
