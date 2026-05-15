ราคาทองคำครั้งที่ 28 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 71,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.50 น. ครั้งที่ 28 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 70,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 68,993.16 บาท