PEA ห่วงใยประชาชนช่วงฤดูฝน แนะดูแลความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

เพจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพสต์ระบุว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง น้ำท่วมฉับพลัน และไฟฟ้าขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น จึงขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ดังนี้
ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่ชำรุด หรือเสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด หรืออุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่ว (RCD)
เพื่อช่วยตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว ลดความเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าดูด
ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
เตรียมสับคัตเอาต์หรือเบรกเกอร์
หากมีน้ำท่วมเข้าบ้านหรืออาคาร ควรตัดกระแสไฟฟ้าทันที
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกชื้น
และไม่สัมผัสสวิตช์ ปลั๊กไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก
หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า ต้นไม้ หรือป้ายโฆษณาที่อาจล้มทับสายไฟฟ้าจากลมแรง
หากพบสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าล้ม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสโดยเด็ดขาด
PEA ขอให้ประชาชนติดตามประกาศสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อย่างใกล้ชิด และหากพบเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สามารถแจ้งได้ที่ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง