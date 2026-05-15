เปิดให้ยื่นขออนุญาตครอบครอง“วาฬหลังค่อม–วาฬเบลนวิลล์–โลมาริสโซ”ภายใน 23 ก.ค.นี้

ประชาสัมพันธ์ กรมประมง โพสต์ระบุว่า เปิดให้ยื่นขออนุญาตครอบครอง “วาฬหลังค่อม–วาฬเบลนวิลล์–โลมาริสโซ” ภายใน 23 ก.ค.69
วาฬหลังค่อม (Megaptera novaeangliae) วาฬเบลนวิลล์ (Mesoplodon densirostris) และโลมาริสโซ (Grampus griseus) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เนื่องจากสัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิด มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามธรรมชาติจากการทำประมงและการล่าเพื่อนำไปจัดแสดงในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ได้ อีกทั้ง จากข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบันสัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว มีการอพยพในระยะทางไกลทั่วทั้งภูมิภาค ทำให้พบเห็นในธรรมชาติได้ไม่บ่อยนัก และมักพบเห็นในลักษณะการเกยตื้นในประเทศไทยเป็นครั้งคราว ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ที่กำหนดให้วาฬหลังค่อม เป็นสัตว์ป่าในบัญชีหมายเลข 1 ส่วนปลาวาฬเบลนวิลล์ และโลมาริสโซ เป็นสัตว์ป่าในบัญชีหมายเลข 2 จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีการจับวาฬและโลมาเหล่านี้ในน่านน้ำไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการค้า แต่การยกระดับความสำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยการกำหนดมาตรการคุ้มครอง และการป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชากรในธรรมชาติ ถือเป็นก้าวสำคัญอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมประมงจึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่ครอบครองสัตว์น้ำทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ วาฬหลังค่อม วาฬเบลนวิลล์ และโลมาริสโซ ทั้งรูปแบบมีชีวิต ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า อาทิ การสตัฟฟ์ แกะสลัก ตัด หั่น ฟอก เจาะ บด เผา สกัด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหรือส่วนผสมของซากสัตว์ป่า เข้ามาแจ้งขออนุญาตครอบครอง พร้อมเอกสารประกอบการแจ้งครอบครอง