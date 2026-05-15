คพ.ออกจดหมายเปิดผนึกขอข้อมูลผลสำรวจงภาคเอกชน หลังถูกกล่าวหารับสินบนสูงสุด

กรมควบคุมมลพิษออกจดหมายเปิดผนึก
เรื่อง ขอทราบข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ของภาครัฐโดยคณะทำงาน Zero Corruption : กกร. และ เพื่อนไม่ทน
เรียน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รศ. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์) ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
ตามที่ มีการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะทำงาน Zero Corruption : กกร. และ เพื่อนไม่ทน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑๐๙ AB ชั้น ๑ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ โดยผลการสำรวจมีการพาดพิงว่า กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดที่เสนอ ให้ต่อครั้ง เป็นอันดับหนึ่ง จำนวน ๑๐๒,๑๖๐ บาท นัน
กรมควบคุมมลพิษขอชี้แจงว่า กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยการประสานงาน ติดตาม และประเมินผล เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และไม่มีหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติหรือออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ ทั้งต่อภาครัฐและเอกชน จึงไม่มีช่องทางหรือกลไกใด ๆ ที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ อีกทั้ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมควบคุมมลพิษมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้น การแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งยังปลูกฝังให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรม วิชาชีพ โดยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย “No Gift Policy” งดรับของขวัญและผลประโยชน์ตอบแทน ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ กรมควบคุมมลพิษจึงมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงขอทราบว่า ท่านได้ข้อมูลการทุจริตกล่าวหากรมควบคุมมลพิษ ว่าเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกจำนวน ๑๐๒,๑๖๐ บาท มาได้อย่างไร ได้เอกสาร พยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่ อย่างไร มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไร โดยเฉพาะ วิธีการจำแนกกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม และวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล เพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่สังกัดกรมควบคุมมลพิษ คนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ท่านกล่าวอ้างหรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้ท่านแจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
อนึ่ง หากท่านไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าว การแถลงข่าวของท่านทำให้ กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไข กระทบต่อความเชื่อมั่น ของประชาชน ตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานของกรมควบคุมมลพิษ ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแสดง ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรมควบคุมมลพิษ โดยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชน เพื่อขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา