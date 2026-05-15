รมว.ทส.สั่งด่วนส่ง ฮ.ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดงใหญ่ หลังถูกกระทิงขวิดบาดเจ็บกลางป่าลึก

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนจากนายเฉลิมพงษ์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) กรณีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ถูกกระทิงพุ่งชนได้รับบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าสำรวจเสือโคร่งในป่าลึก ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่รายที่ 2 ในรอบเดือนของพื้นที่นี้
ต่อมา ได้รายงานเหตุการณ์ต่อนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลัง โดยประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงฯ เพื่อทำการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นป่าลึก รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ และมีสัตว์ป่าชุกชุมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงภาคพื้นดิน
ภายหลังจากประสานเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงฯ ซึ่งจะเข้าปฏิบัติการรับตัวผู้บาดเจ็บได้ในวันนี้ เนื่องจากเมื่อวานเป็นช่วงค่ำทำให้ยากต่อการเข้าพื้นที่ โดยพื้นที่ได้เตรียมลานจอดชั่วคราวไว้แล้ว ซึ่งวานนี้ได้ส่งทีมกู้ภัยใช้รถจักรยานยนต์วิบากขนชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุ เพื่อประเมินอาการและดูแลในเบื้องต้น โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากหน่วยละเริงร้อยรู (จุดที่รถพยาบาลเข้าถึง) ประมาณ 8.5 กิโลเมตร หากสภาพร่างกายผู้บาดเจ็บพร้อมและเส้นทางปลอดภัย จะมีการลำเลียงมายังจุดพักคอยห่างจากจุดเกิดเหตุ 2.5 กิโลเมตร เพื่อรอรับการช่วยเหลือทางอากาศ โดยมีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ รวม 40 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จำนวน 25 นาย เจ้าหน้าที่จากส่วนอนุรักษ์และป้องกัน สบอ.7 จำนวน 10 นาย และเจ้าหน้าที่ชุดปฐมพยาบาลกู้ภัยอุทยานแห่งชาติตาพระยา จำนวน 5 นาย
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มว่า ขณะนี้ทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกำลังเร่งดำเนินการแข่งกับเวลา แม้จะมีความยากลำบากด้านสัญญาณการติดต่อสื่อสารและความเสี่ยงจากสัตว์ป่าในพื้นที่ แต่ภารกิจสำคัญที่สุดคือการนำตัวเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บออกมาเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุด