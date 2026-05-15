เทพไท"เผย 5 ปรากฏการณ์ความล้มเหลว "รบ.อนุทิน"สอบตกด้านความมั่นคง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รัฐบาลอนุทิน สอบตกด้านความมั่นคง
หลังจากรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เข้ามาเป็นรัฐบาลอนุทิน2 มีการบริหารประเทศต่อเนื่องมาจากรัฐบาลอนุทิน1 ทำให้เห็นจุดอ่อนของรัฐบาลอนุทิน ในเรื่องความมั่นคง ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลอนุทิน2 จะเห็นได้ว่า จุดยืนด้านความมั่นคงของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีท่าทีเปลี่ยนไปจากช่วงที่มีการหาเสียง ซึ่งในช่วงนั้นนายอนุทินแสดงท่าทีขึงขัง เอาจริงเอาจังกับนโยบายด้านความมั่นคงของชาติ หรืออาจจะเพียงเพื่อหวังผลคะแนนช่วงเลือกตั้งก็ได้ แต่ภายหลังจากการเลือกตั้งแล้ว จะเห็นนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอนุทิน2 อ่อนปวกเปียก และถือว่าสอบตก เห็นได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เช่น
1.ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นรายวัน กรณีการลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ก็ยังไม่สามารถสืบสาวไปถึงตัวผู้บงการ และไม่สามารถสืบหาสาเหตุที่แท้จริงได้ รัฐบาลก็ไม่มีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง มอบหมายให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่สายตรงเกี่ยวกับความมั่นคง หรือการยืมมือนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ผู้นำจิตวิญญาณใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และให้อำนาจเต็มในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแสดงว่าในส่วนของรัฐบาล ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงอย่างแท้จริง
2.มีการปล่อยให้กลุ่มบุคคลต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอิสราเอล มายึดคลองพื้นที่เกาะสมุย เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การเข้ามาทำมาหากิน ตั้งกลุ่ม ตั้งแก๊งเป็นฐานอิทธิพลทางการท่องเที่ยว การศาสนา และการศึกษา ซึ่งรัฐบาลก็ไม่สามารถจัดระเบียบนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ ปล่อยให้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น ซุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ
3.ปล่อยนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างอิทธิพล เป็นกลุ่มอันธพาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และมีชื่อเสียงระดับโลก มีการสร้างกลุ่มอิทธิพล ยึดครองพื้นที่ชายหาด ให้เป็นหาดส่วนตัว อยู่ในความคุ้มครองของผู้มีอิทธิพล กลุ่มอันธพาล ถึงขั้นท้าทาย ข่มขู่เอาชีวิตส.ส.ในพื้นที่ด้วย รัฐบาลก็ไม่มีอำนาจปราบปรามได้อย่างเด็ดขาด
4.กรณีการจับกุมนายหมิงเฉิน ซัน เป็นชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย มีบัตรประชาชนสีชมพู มีวีซ่าแบบอีลิท หรือมีสิทธิ์พิเศษ มีการสะสมอาวุธ ระเบิด แบบคลังแสงย่อมๆ ซึ่งซุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ อาจมีการก่อวินาศกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ ฝ่ายความมั่นก็ไม่สามารถควบคุมได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกจับกุมได้โดยเหตุบังเอิญ โดยการเกิดอุบัติอุบัติเหตุของนายหมิงเฉิน ซัน ไม่ใช่ฝีมือฝ่ายข่าวของหน่วยงานความมั่นคงของรัฐแต่ประการใด
5.ปัญหาชายแดนกัมพูชา ยังมีการรุกราน มีการยิงปืนข่มขู่ ยั่วยุ มีการจับกุมคนไทย (ลุงโยชน์)ในข้อหาล่วงล้ำไปยังพื้นที่ของกัมพูชา โดยรัฐบาลยังไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือคนไทยได้เลย
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่า เป็นความล้มเหลวและเป็นจุดอ่อนของฝ่ายความมั่นคงของรัฐ และต้องยอมรับว่า รัฐบาลชุดนี้สอบตกในงานด้านความมั่นคงจริงๆ