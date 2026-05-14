นายกฯ สั่งแต่งตั้ง คกก.แก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้า ยึดประโยชน์ประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น จากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เมื่อวันที่ 11 พ.ค.69 ที่ผ่านมา โดยมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชน
ทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน ทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้า รวมถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมาย เป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบ
รัฐบาลเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญ และการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงาน การลงทุนระยะยาว และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใส ดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออก ด้วยเป้าหมายหลัก คือ ทำให้ระบบพลังงานไทยมีความมั่นคง โปร่งใส แข่งขันได้ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจัง บนหลักกฎหมาย ความเป็นธรรม และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง