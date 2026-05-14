"เทพไท"วิเคราะห์กรณีคลิปเสียงเปิดด่านไทย-กัมพูชา ใช้ AI ปลอม ชี้"อนุทิน"ไม่ควรใส่ใจ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อนุทิน ไม่โง่ เปิดด่านไทย-กัมพูชา
ผมเห็นมีการแชร์คลิปเสียงของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นคลิปเสียงที่นายอนุทินพูด เป็นคลิปเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดด่านระหว่างไทยกับกัมพูชา จนมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และตั้งข้อสังเกตว่าคลิปเสียงดังกล่าว เป็นคลิปเสียงของนายอนุทินจริงหรือไม่ ซึ่งมีบุคคลบางกลุ่มฉวยโอกาสนำคลิปเสียงดังกล่าวไปขยายผล และแชร์กันต่อไปเรื่อยๆ จนทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าใจผิด หลงเชื่อ
เมื่อนักข่าวได้นำเรื่องนี้ไปสอบถามกับนายอนุทิน ซึ่งนายอนุทินได้ปฏิเสธ และยืนยันว่าไม่ได้เสียงของตัวเอง พร้อมทั้งตัดพ้อว่า มีการเล่นกันถึงขนาดนี้เชียวหรือ ซึ่งในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์การเมือง ผมคิดว่า กรณีคลิปเสียงดังกล่าวไม่ใช่สาระสำคัญ ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อได้ฟังคลิปเสียงนี้แล้ว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ไม่ใช่คลิปเสียงของนายอนุทินด้วยเหตุผล คือ
1.เสียงจากคลิปเสียงเป็นเสียงกระด้าง ไม่เป็นธรรมชาติ เป็นเสียงแข็งๆ หรือน้ำเสียงแข็ง ซึ่งไม่ใช่ตัวจริงพูด น่าจะมาจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มากกว่า การพูดของบุคคลทั่วไป
2.เสียงที่พูดเป็นเสียงรัว พูดเร็ว ไม่มีการเว้นวรรค ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคำพูดของนายอนุทินจริง นายอนุทินจะพูดแบบช้าๆเนิบๆ และมีพูดติดขัดในบางครั้ง และยิ่งตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็จะใช้ความระมัดระวังในการพูดมากเป็นพิเศษ จึงไม่ได้พูดรัวเหมือนกับในคลิปเสียงที่เผยแพร่กัน
3.น่าจะเป็นผลงานของเกรียนคีย์บอร์ด หรือคนร้อนวิชา ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี ใช้ ai ประดิษฐ์สื่อต่างๆ ใช้ความชำนาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ ai ผลิตเพื่อลองวิชา และเผยแพร่เพื่อให้สังคมได้ตื่นเต้น ตื่นตระหนกกับวิธีการทำ ai ที่เลียนเสียงผู้นำ
4.คนทั้งประเทศเชื่อว่า เนื้อหาในเผยแพร่ ไม่เป็นความจริง และนายอนุทินคงจะไม่โง่ ที่จะพูดเรื่องการเปิดด่านระหว่างไทยกัมพูชา เพราะนายอนุทินเองก็ตระหนักอยู่ว่า คะแนนเสียงที่ได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ส่วนหนึ่งมาจากกระแสความรักชาติ กระแสชาตินิยม กระแสที่นายอนุทินมีท่าทีขึงขัง เอาจริงเอาจังกับความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา
จึงทำมีคะแนนสนับสนุนจำนวนไม่น้อย และนายอนุทินเองก็ได้สดับตรับฟังกระแสของสังคม ไม่ว่ากระแสผ่านสื่อโซเชียล หรือสื่อใดๆก็ตาม และนายอนุทินเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่เสพสื่อ ติดตามสื่อ ความเคลื่อนไหวของสื่อ กระแสของสังคมว่า คิดอ่านอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่าน ซึ่งเสียงต่อต้าน ไม่ต้องการให้เปิดด่านไทย-กัมพูชา นายอนุทินจึงไม่กล้าตัดสินใจที่จะเปิดด่านอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นคลิปเสียงที่ปล่อยออกมา คงไม่มีใครเชื่อ นายอนุทินไม่ควรจะตื่นตระหนก และให้มั่นใจว่า คนไทยมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะพิจารณาแยกแยะได้ว่า อะไรคือของจริง อะไรคือของปลอม ขอให้สบายใจได้ คนที่ฟังคลิปเสียงที่เลียนแบบเสียงของนายอนุทิน ฟังแล้วขำ ฟังแล้วดูตลกมากกว่า
จึงขอยืนยันในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ คลิปเสียงที่เผยแพร่เป็นเรื่องไร้สาระ นายอนุทินไม่ควรตื่นตระหนก และไม่ควรใส่ใจ เอาเวลาที่มีอยู่ไปแก้ปัญหาประเทศชาติ หรือปัญหาของประชาชนดีกว่า ไม่ควรจะมาเสียเวลาเรื่องคลิปเสียงปลอมๆแบบนี้