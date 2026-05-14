"เสรีพิศุทธ์" ล่าชื่อส่งศาล รธน.วินิจฉัย "อนุทิน-ไชยชนก" ผิดจริยธรรม ปมที่ดินเขากระโดง

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เปิดเผยว่า วันนี้ตนจะหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ทั้งพรรคประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม พรรคไทยรวมพลัง ในการเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาฯ พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คุณสมบัตินายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีประพฤติผิดไม่มีความชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 160 (4) (5) ให้ความเป็นรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสาม ประกอบมาตรา 82 หรือไม่
ประเด็น คือ 1. กรณีถือครองที่ดินเขากระโดง ซึ่งยังผิดกฎหมาย เอามาใช้ประโยชน์เพื่อตัวเอง แม้ว่าศาลจะมีการพิพากษาไปแล้วว่าที่ดิน 5 พันกว่าไร่ เป็นที่ของการรถไฟ บางส่วนย้ายออกไป แต่ปัจจุบันก็ยังมีคนเข้าไปอยู่เยอะแยะ ทั้งสนามฟุตบอล นามแข่งรถ บ้านผู้มีอิทธิพลทั้งหลาย รัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีอยู่ที่นี้หมด รวมถึงนายอนุทิน และนายไชยชนก ที่มีการครอบครองที่ดินอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ด้วย
2. ประเด็นการนำเงิน นำประชาชนไปอุดหนุนการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบมาตั้งแต่ปี 2561 และยังทันถึงปี 2570 เลยก็อนุมัติอีก 7,000 ล้านบาท
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ กล่าวว่า ภูมิใจไทยเวลาจะร่วมรัฐบาล ต้องการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเอาเงินไปสนับสนุนการแข่งขันจักรยานยนต์ สนามแข่งในพื้นที่ลงทุนไปเท่าไร เอาเงินรัฐบาลส่งไปช่วย และกระทรวงที่สองคือกระทรวงคมนาคม เพราะคุมที่การรถไฟ จะได้ไม่ต้องฟ้องคนบุกรุกที่การรถไฟ ก่อนหน้านี้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ฟ้อง ก็ถูกให้ออก ส่วนผู้ว่าคนใหม่เข้ามาก็ชะลอการดำนินคดี กระทรวงมหาดไทยดูกรมที่ดิน ขนาดศาลพิพากษาเสร็จเรียบร้อย จะต้องไปสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในสมัยนายภูมิธรรม เวชชชัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่พอปลี่ยนรัฐบาล นายอนุทิน กลับมา อธิบดีกรมที่ดินสมัยนั้นก็ลาออก แล้วตั้งอธิบดีมาใหม่ พอมาก็ไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้ว
เพราะฉะนั้น พฤติกรรมเหล่านี้นอกจากไม่ซื่อสัตย์สุจริต ฝ่าฝืนจริยธรรมมาตรา 160 (4) (5) เป็นเหตุให้สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีทั้งสิ้น ตาม ตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสาม ส่วนนายไชยชนก เป็นดวงใจของใคร เข้ามาเป็นรมว.ดีอี นอกจากไม่คืนที่ดินแล้วยังรายงานบัญชีทรัพย์สินว่าเป็นผู้บริหารสนามแข่งรถ สนามฟุตบอลต่างๆ ผิดกหมายทั้งนั้น เลยต้องถอดถอนด้วย” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ กล่าว
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องนี้ตนจะส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. ดำเนินคดีกับนายอนุทิน นายไชยชนก ตลอดจนปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา 157 และ พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 172 โดยในส่วนของนายไชยชนก อาจจะโดนเรื่องการบุกรุกตามกฎหมายที่ดินด้วย บุกรุกทั้งปีทั้งชาติ ยอมความไม่ได้ หลังเสร็จสิ้นเรื่องนี้ตนก็จะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับตระกูลชิดชอบทั้งหมด กรณีบุรุกที่ดินเขากระโดง แล้วถ้าหากผู้ว่าฯ รฟท.คนใหม่ยังนั่งเฉยเดี๋ยวโดนด้วย