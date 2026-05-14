รบ.เร่งปฏิรูปสวัสดิการสังคม ใช้ Big Data–AI เชื่อมฐานข้อมูลทั้งระบบ

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสวัสดิการสังคมครั้งสำคัญ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการ ด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data และ Artificial Intelligence (AI) มาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน เพิ่มความแม่นยำในการช่วยเหลือ และทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้รวดเร็วมากขึ้น
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลแยกส่วน ทำให้เกิดปัญหาการตกหล่นและการช่วยเหลือไม่ตรงเป้าหมาย
ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังเร่งพัฒนาระบบ "พม.แคร์" เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคม รองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ การตรวจสอบสิทธิ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อประเมินความเดือดร้อนและจัดลำดับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบ Big Data–AI ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเห็นภาพรวมปัญหาสังคมแบบ Real Time ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง อาทิ ปัญหาความยากจน ความรุนแรงในครอบครัว ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง หรือเด็กหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเชิงรุกได้แม่นยำมากขึ้น
รัฐบาลเชื่อว่า การยกระดับฐานข้อมูลสวัสดิการครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบดูแลประชาชนไทย จากการช่วยเหลือแบบกระจัดกระจาย ไปสู่รัฐสวัสดิการอัจฉริยะที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีขับเคลื่อนการช่วยเหลืออย่างตรงจุด โปร่งใส และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น