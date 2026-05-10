กรมศิลป์เตรียมสำรวจปราสาทแนวชายแดนขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน บูรณะปราสาทตาควาย

เพจกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โพสต์ระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีที่ทางการกัมพูชาได้ยื่นหนังสือประท้วงเพื่อให้ฝ่ายไทยระงับการบูรณะ ปราสาทตาควาย กลุ่มปราสาทตาเมือน โดยอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ ทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเร่งดำเนินการสำรวจและเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานเหล่านี้โดยทันที เพื่อปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
สำหรับสถานะทางประวัติศาสตร์และข้อกฎหมายนั้น กลุ่มปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาเมือนโต๊ดได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 และได้รับการบูรณะจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึง 2539 โดยไม่มีการทักท้วงจากทางการกัมพูชา ในส่วนของปราสาทตาควายซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์นั้น กรมศิลปากรร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนได้ทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2545 ในห้วงเวลานั้นไม่ปรากฏกองกำลังทหารกัมพูชาในพื้นที่ และตัวปราสาทยังคงสภาพสมบูรณ์ กรมศิลปากรจึงได้บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อโบราณสถานที่รอการขึ้นทะเบียน
ความจำเป็นในการเร่งบูรณะปราสาทตาควายในปัจจุบัน เกิดจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนในอดีต ซึ่งกองกำลังฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดหลักการสากลโดยใช้ปราสาทตาควายเป็นฐานที่มั่นทางการทหาร การกระทำดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างของตัวปราสาทได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชายังได้วางทุ่นระเบิดไว้เป็นจำนวนมากบริเวณตัวปราสาทและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าไปปฏิบัติงาน ทางการไทยจึงต้องประสานความร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 2 เพื่อเข้าพื้นที่ประเมินความเสียหายและเตรียมการบูรณะเป็นการด่วน