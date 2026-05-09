PEA ห่วงใย ปชช. เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก- ลมกระโชกแรง -น้ำท่วมฉับพลัน

เพจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพสต์ระบุว่า PEA ห่วงใยประชาชน เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และน้ำท่วมฉับพลัน จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 9 พฤษภาคม 2569
พื้นที่เสี่ยงสูง
• ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร
• ภาคกลาง : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
• ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สตูล
เพื่อความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วม ขอแนะนำประชาชน
• ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
• ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นระดับน้ำ
• เตรียมสับคัตเอาต์หรือเบรกเกอร์ หากเกิดน้ำท่วมขัง
• หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กพ่วงในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
หากพบสายไฟชำรุด เสาไฟฟ้าล้ม หรือไฟฟ้าขัดข้อง แจ้ง PEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 1129 PEA Contact Center