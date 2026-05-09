บขส.หารือเอกชน เตรียมจัดแผนเดินรถอำนวยความสะดวก ปชช.ร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2569) นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) มอบหมายให้นายศิริชัย ทิพสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจเดินรถ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและรถโดยสารใหม่ เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น เนื่องจากเป็นเส้นทางใหม่ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้นายชัชวาล พรอมรธรรม กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3
ในวันเดียวกัน ผู้บริหารของ BKS ได้ร่วมประชุมหารือกับนายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ ดร.ณัฏฐิญา ตันทสุข นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือการเดินรถของ BKS กับภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุม KICE จังหวัดขอนแก่น
เบื้องต้นภาคเอกชนขอนแก่นมีความสนใจต้องการให้ BKS จัดแผนการเดินรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางไปร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 (Udon Thani International Horticultural Expo 2026) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด จังหวัดอุดรธานี โดยจะให้รถ BKS ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์เดินรถจากจังหวัดขอนแก่นไปที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เกิดการเดินทางที่สะดวก สบาย รวดเร็วและปลอดภัย
สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ - ขอนแก่น ระยะทาง 444 กิโลเมตร (กม.) อัตราค่าโดยสาร 427 บาท ให้บริการด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 36 ที่นั่ง วันละ 8 เที่ยววิ่ง (ไป – กลับ) แบ่งเป็น เที่ยวไป รถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เที่ยวเวลา 08.15 น., 10.15 น., 18.15 น., 20.15 น. เที่ยวกลับรถออกจากขอนแก่น เวลา 08.30 น., 10.30 น., 20.30 น., 22.30 น.
ส่วนกระแสตอบรับจากผู้โดยสารพบว่า ได้รับความสนใจและมีการใช้บริการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี เพราะเป็นรถโดยสารใหม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยภายในรถครบครัน รวมทั้งราคาค่าโดยสารเป็นธรรม