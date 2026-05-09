คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวโครงการกองทุนผลิตแพทย์เพื่อสังคมของ SEM

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ระบุว่า  ประกาศเพื่อทราบ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ “กองทุนผลิตแพทย์เพื่อสังคม” ของ SEM (Social Enterprise Medical Specialist Center) รวมถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาข้อความที่เผยแพร่ดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การนำชื่อ ตราสัญลักษณ์ หรือภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์หรือการระดมทุนดังกล่าว เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะฯ

ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางโดยตรงกับทางคณะฯ ก่อนดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน