ปชป.เตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.16 พ.ค. พร้อมส่งผู้สมัครลงชิง ส.ก.ครบทั้ง 50 เขต

นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น โดยระบุว่าพรรคมีความพร้อมเต็มที่ในการส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ครบทั้ง 50 เขต ซึ่งเตรียมจะจัดสัมมนาใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและข้อกฎหมายในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคเข้าร่วมพูดคุยกับผู้สมัครอย่างใกล้ชิด
นายสกลธี ระบุว่า การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ขณะนี้มีความพร้อมเกือบ 100% อยู่ระหว่างการเตรียมตัวขั้นตอนสุดท้าย โดยกำหนดวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์
"เราอยากให้รอติดตามในสัปดาห์หน้า อาจจะเริ่มเห็นว่าที่ผู้สมัครฯ มาร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค เช่น งานสัมมนา ส.ก. ในวันที่ 11 หรือกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ด้าน AI ที่สวนเบญจกิติในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้" นายสกลธีกล่าวอย่างอารมณ์ดี
ส่วนแนวทางนโยบาย นายสกลธี ได้ย้ำถึงความต้องการที่จะนำเสนอ "การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ" เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวกรุงเทพฯ นอกเหนือจากการทำงานประจำที่ต้องทำอยู่แล้ว โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่
1. การเชื่อมต่อระบบขนส่ง มุ่งเน้นโครงการ Feeder เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ระบบหลัก
2. การจัดการขยะทันสมัย ปรับเปลี่ยนจากการฝังกลบไปสู่เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. โครงการเมกะโปรเจกต์ มุ่งเน้นนโยบายที่สร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกต่อชีวิตคนเมืองอย่างชัดเจน
นายสกลธี กล่าวต่อว่า ในส่วนของตัวผู้สมัคร ส.ก. 50 เขต พรรคได้คัดสรรทั้งอดีต ส.ก. ที่มีฐานเสียงเข้มแข็ง 12 ท่าน ผสมผสานกับคนรุ่นใหม่และผู้สมัครที่ทำงานยึดโยงกับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าด้วยภาพลักษณ์ของพรรคที่ดูดีขึ้น และนโยบายที่ตอบโจทย์ จะทำให้พรรคสามารถคว้าที่นั่ง ส.ก. ได้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา
"แม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีทั้งแชมป์เก่าที่แข็งแกร่งและผู้สมัครจากพรรคคนรุ่นใหม่ที่มีโปรไฟล์โดดเด่น แต่เรามองว่าเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้เปรียบเทียบวิสัยทัศน์ พรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอความแตกต่างที่จับต้องได้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กรุงเทพฯ ในอีก 4 ปีข้างหน้า" นายสกลธี กล่าวทิ้งท้าย