"พะยูน"อวดโฉมที่ปากคลองหยงหลิง แนะ นทท.ช่วยกันรักษาความสะอาด-ลดการรบกวน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง เผยภาพสุดประทับใจจากการใช้โดรน (Drone) บินสำรวจทรัพยากรทางทะเลในช่วงน้ำขึ้นบริเวณปากคลองหยงหลิง และหยงหลำ พบพะยูน 1 ตัว กำลังเริงร่าหากินอาหารตามธรรมชาติท่ามกลางท้องฟ้าแจ่มใสและน้ำทะเลที่ใสจนเห็นผืนทราย
เจ้าหน้าที่ระบุว่า พะยูนตัวนี้มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ "ปลายจมูกมีสีขาว" และมี "เพรียง" เกาะบริเวณหลัง ซึ่งจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมพบว่ามีสุขภาพแข็งแรงดี มีดัชนีสภาพร่างกาย (BCS) อยู่ในระดับปานกลาง (3/5) และมีอัตราการหายใจที่สม่ำเสมอ สื่อถึงสภาพแวดล้อมที่ยังคงเอื้อต่อการดำรงชีวิต
การพบพะยูนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างรอยยิ้มให้กับทีมสำรวจ แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดตรัง ยังคงเป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ทะเลหายาก
นายชุติพงค์ พลวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 ฝากถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและลดการรบกวน เพื่อให้พะยูนเหล่านี้อยู่คู่กับทะเลไทยสืบไป