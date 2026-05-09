กทม.เร่งแก้ไขเหตุถนนทรุดตัวแยกไฟฉาย คาดเปิดการจราจรได้ปกติวันพรุ่งนี้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/6 ใกล้กับอุโมงค์แยกไฟฉาย เขตบางกอกน้อย โดยจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดที่มีการก่อสร้างท่อไซฟอน (Siphon) ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำที่ต้องลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายลงไปลึกประมาณ 12 เมตร เพื่อเชื่อมต่อการระบายน้ำของคลองวัดทอง สันนิษฐานว่ามีดินรั่วไหลเข้าไปในตัวท่อไซฟอน ทำให้เกิดโพรงช่องว่างใต้ถนน เมื่อมีรถบรรทุกขับผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. พื้นผิวถนนจึงเกิดการทรุดตัวและหักลง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นน้ำและตรวจสอบโพรงดิน พบว่าโพรงมีขนาดไม่ใหญ่มาก และไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติม ส่วนบ้านเรือนข้างเคียงบริเวณจุดเกิดเหตุ จากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวหรือความเสียหาย
นายชัชชาติ กล่าวถึงการดำเนินการซ่อมแซมว่า จะดำเนินการรื้อผิวถนนเดิมออก นำดินมาถมกลับให้เต็ม และปรับปรุงผิวจราจรใหม่ คาดว่าจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้ เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรตามปกติได้ในวันพรุ่งนี้ (10 พ.ค.)
สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากทางสะพานปิ่นเกล้า และต้องการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว จะไม่สามารถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพรานนกตัดใหม่ได้ชั่วคราว โดยให้ขับรถลงอุโมงค์แยกไฟฉาย เพื่อมุ่งหน้าไปทางท่าพระ หากต้องการไปถนนพรานนกตัดใหม่ หรือไปศิริราช/พุทธมณฑลสาย 4 ให้กลับรถบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แล้วจึงวนกลับมาเลี้ยวเข้าเส้นทางที่ต้องการ
ทั้งนี้ นายชัชชาติ เน้นย้ำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่จำเป็น เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจร