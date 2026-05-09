‘ศิริกัญญา’เปิด พรก.เงินกู้ 4 แสนล้าน 5 หน้า จะกู้ยังไง-แบบไหน-ทำอะไรบ้าง ไม่แจกแจง

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
“มาแล้ววว พรก.เงินกู้ 4 แสนล้าน จำนวน 5 หน้าถ้วน
จะกู้แบงก์ซักล้าน อาจจะต้องเตรียมเอกสารหนาเป็นตั้ง เขียนเล่ารายละเอียดยิบถึงโครงการว่าจะทำอะไรบ้าง แต่รัฐบาลกู้ 4 แสนล้านไม่ต้องทำ จะกู้ยังไง กู้แบบไหน ไปทำอะไรบ้าง ไม่ต้องแจกแจง
ที่ต่างไปจาก พรก.รอบโควิด คือ รอบนี้คณะกรรมการกลั่นกรองมี ปลัดคลังนั่งเป็นประธาน (เดิม เลขาฯ สภาพัฒน์) โดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รับหน้าที่ประเมินโครงการ
คลังกู้ คลังกลั่นกรอง คลังตรวจสอบ เรียกได้ว่า ชงเอง ตบเอง กินเอง ไม่ต้องให้ใครมาแบ่ง มาคานอำนาจ
บัญชีแนบท้ายให้รายละเอียดแบบกว้างมากกก
แผนเยียวยาจะตกถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการด้วย แต่จะเหลือเท่าไหร่ ในเมื่อไทยช่วยไทยพลัสโครงการเดียวใช้ไป 1.7 แสนล้าน เกือบเต็มวงเงินไปแล้ว
แผนเปลี่ยนผ่านพลังงานเจ้าปัญหา เขียนกว้างได้อีก ไปจนถึงฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ซึ่งถ้าไม่ทำตอนนี้เศรษฐกิจอาจล่มสลาย จึงต้องมายัดไส้ ใส่พรก. กู้ด่วน
หลายคนสงสัยว่าถ้าฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องขอให้ศาล รธน.ตีความจะทำให้รัฐบาลเดินหน้ากู้เงินมาเยียวยาพี่น้องประชาชนได้หรือไม่
คำตอบ คือ กู้ได้เลย!
การยื่นคำร้องต่อศาล รธน. แค่ยับยั้งการอนุมัติจากสภา ไปอีกไม่เกิน 60 วัน
หรือถึงแม้ศาล รธน.จะวินิจฉัยว่าผิด ก็ผิดแค่แผน 2 คือ แผนเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ข่าวก่อนหน้านี้แล้ว ว่าจะกู้ตามแผน 1 ก่อน คือ เร่งเยียวยา
แม้การแจกเงินเยียวยาแบบ "สุ่ม" และ "เกือบถ้วนหน้า" อาจจะขัดใจ แบบที่คนเดือดร้อนอาจไม่ได้ หรือต้องรออีก 2 เดือนเพื่อลุ้นโชคในรอบ 2 แต่วิธีการใช้เงินคงต้องใช้กลไกสภาในการคัดค้าน
ไม่มีทางที่เราจะใช้อำนาจศาล รธน.มาแทรกแซง
พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนรอความช่วยเหลือสบายใจได้ค่ะ”