โฆษก รบ.เผย ครม.ไฟเขียวร่างเอกสาร 5 ฉบับ เตรียมถกสุดยอดอาเซียน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 จำนวนทั้งสิ้น 5 ฉบับ แบ่งเป็น 1. ร่างเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะตกลงกัน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะตกลงกัน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงได้ (CEBU Protocal To Amend the Chater of the Association of Southeast Asian Nations) เพื่อเพิ่มสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน และแก้ไขธงและดวงตาอาเซียน โดยเพิ่มรวงข้าวและดวงตราอาเซียน เป็น 11 รวง เท่ากับประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ร่างเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรอง 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล (ASEAN Leaders’ Declaration on Maritime Cooperation) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล เศรษฐกิจทางทะเล และสิ่งแวดล้อมทางทะเล (2) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการสำคัญ เพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อภูมิภาค (ASEAN Leaders’ Statement on Priority Actions for Regional Resilience in Response to the Implications of the Situation in the Middle East on the Region) เพื่อบูรณาการความร่วมมือภายใต้สามเสาประชาคมอาเซียน สร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมให้แก่อาเซียน ในการตอบสนองต่อผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและวิกฤตอื่น (3) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการตอบโต้ภัยพิบัติ : พิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน และการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน (ASEAN Leaders’ Statement on the ASEAN Convergence on Disaster Response: The ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation (ASPECT) Framework เพื่อกระชับความร่วมมือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยทางชีวภาพ และภัยอื่นๆ ให้รวดเร็วและทันการณ์ และ (4) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือภัยพิบัติ (The ASEAN Declaration on the Empowerment of Youth in Climate Action and Disaster Resilience)เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของเยาวชนและการมีส่วนร่วม ด้านการจัดการความเสี่ยงจากภูมิอากาศและภัยพิบัติระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับภูมิภาค
โดยร่างเอกสารทั้ง 5 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีอาเซียน เช่น สร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและอาหาร ส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายในอาเซียน เสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนการรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้ความตกลงและรับรองต่อร่างเอกสารดังกล่าว และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำสัตยาบันสาร และมอบให้เลขาธิการอาเซียนในฐานะผู้เก็บรักษา หลังจากที่เอกสารได้รับการตกลงกันโดยฉันทามติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนแล้ว